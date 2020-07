Donación de plasma: alertan sobre noticias falsas

Tras difundirse a través de algunos medios de comunicación noticias donde se aseveraba que donantes de plasma habían perdido sus anticuerpos, desde la Facultad de Ciencias Exactas salieron a aclarar algunas cuestiones.

“Cuando me llamaron para consultarme si eso podía ser cierto lo negué rotundamente”, le dijo a diario Hoy el Dr. Guillermo Docena, investigador del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

“Es importante afirmar que donar plasma no disminuye los anticuerpos de la persona donante”, expresó el investigador.

En cuanto al tratamiento de donación de plasma no hay resultados científicos que puedan certificarlo, pero se sabe que no perjudica al dador. Los conclusiones preliminares permiten considerar esta terapia como promisoria en casos graves.

Las investigaciones demuestran que los anticuerpos que genera el organismo después de padecer coronavirus disminuyen pasados los primeros dos o tres meses de la infección, pero esto aún continúa en estudio.

Hasta el momento, los métodos más seguros para enfrentar la enfermedad son el distanciamiento social y los cuidados sanitarios, tales como mantener la higienización.

Donación

Docena, consultado acerca del procedimiento, afirmó: “No es una donación de sangre común y corriente como cualquier otra. Lo que se hace es lo que se llama una aféresis: se le saca sangre al paciente, va a un aparato que es el que hace la aféresis, eso no hay en todos lados. De la sangre se separan las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Esas células se le devuelven al dador y de la sangre se quedan con el plasma, que es lo que se le infunde al enfermo”.

Según recalcó el doctor, es necesario que esté confirmado que el futuro dador haya sido Covid-19 positivo. Además, agregó: “Otra cosa importante es que se le hace grupo sanguíneo, no se puede hacer una transfusión de un grupo a cualquier otro grupo por más que no haya glóbulos rojos”. Por último, aclaró: “Lo que hay que hacer es buscar si tiene anticuerpos específicos de la proteína S del virus SARS CoV-2. Entre esos anticuerpos están los neutralizantes”.

Hasta el momento se ha probado principalmente en pacientes severos en unidad de terapia intensiva. Los nuevos protocolos plantean usarlo en manifestaciones moderadas para evitar la hipoxia, agravamiento y necesidad de empleo de respirador.