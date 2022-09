Dos meses sin agua en Barrio Norte

Vivir en Barrio Norte, cerca de la Terminal de Ómnibus, ha dejado de ser un privilegio para muchas personas, estudiantes, jóvenes o adultos que se radicaron en esta zona de la ciudad. Desde hace dos meses, los vecinos de la calle 5 entre 41 y 42, a metros de 200 metros de la Terminal, no tienen agua y vienen sufriendo las consecuencias de no contar con el servicio.

Angelina Cáceres, por ejemplo, presentó dos reclamos a la empresa ABSA (el número 28/7 3332 166 y el 20/9 3332 166/2) y hasta ayer no se había hecho presente una cuadrilla para revisar las cañerías en el lugar. El problema afecta principalmente a la propiedad que está a la altura del número 468 de la calle 5, pero en líneas generales molesta a varias personas de la misma cuadra y alrededores. “Me dijeron que iban a mandar una cuadrilla y nunca llegó. No tenemos agua desde el 28 de julio y no podemos seguir así”, expresó la vecina de Barrio Norte.