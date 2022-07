Durante el segundo trimestre, Twitter se devaluó en 270 millones de dólares

La compañía Twitter, propietaria de la red social homónima, registró en el segundo trimestre de 2022 pérdidas de hasta US$ 270 millones, frente al beneficio de US$ 65 millones del mismo período del año anterior, y atribuye la baja en sus ingresos a la incertidumbre por la “adquisición pendiente” de la firma por parte del magnate Elon Musk.

Los ingresos de Twitter entre abril y junio sumaron un total de US$ 1.176,6 millones, un 1,1% menos que un año antes, según la agencia DPA.

En tanto, los ingresos publicitarios de la red social aumentaron 2,2% interanual, hasta US$ 1.076 millones, mientras que los ingresos por suscripciones bajaron 26,3%, hasta US$ 101 millones, y los ingresos internacionales cayeron 4%, hasta US$ 515 millones.

De este modo, en el primer semestre del año la compañía obtuvo un beneficio neto de US$ 243,3 millones, un 82% más que un año antes, mientras que los ingresos aumentaron 6,8%, hasta US$ 2.377,6 millones.

Por otro lado, la firma informó que en el segundo trimestre el promedio de usuarios activos diarios monetizables (mDAU) alcanzó los 237,8 millones, lo cual representa un incremento de casi 9 millones respecto del primer trimestre y de un 16,6% en un año.

Del total de usuarios mDAU, Twitter contaba con 41,5 millones en Estados Unidos al cierre del segundo trimestre, frente a 39,6 millones del primero, y un 14,7% más que hace un año; mientras que a nivel internacional, el crecimiento anual fue de 17%, hasta 196,3 millones, frente a los 189,4 millones del primer trimestre.