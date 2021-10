El Bitcoin alcanza los US$ 64.300 y está cerca de superar su máximo histórico

El Bitcoin alcanzó hoy una cotización de US$ 64.300, apenas unos cientos de dólares por debajo de su máximo histórico alcanzado a mediados de abril último, luego de que debutara en la bolsa de Wall Street el primer fondo de inversión cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) vinculado a su valor, tras obtener el aval de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

El ETF de ProShares Bitcoin Strategy, cotizando bajo el ticker BITO, alcanzó una facturación de casi US$ 1.000 millones en su primer día.La salida al mercado de BITO llega luego de un rally de 20 días en los que Bitcoin acumula una suba de casi 60%, luego de pasar de poco más de US$ 40.000 el pasado 29 de septiembre a los casi US$ 65.000 en la tarde de hoy, según datos del portal Traidingview.

"Creo que (el alto volumen de negociación) está relacionado con la creciente creencia a medida que avanza el día de negociación de que esto se considerará un lanzamiento exitoso", dijo Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de FRNT Financial Inc., una plataforma de mercados de capitales centrada en las criptomonedas.

"Dada la cantidad de vías que los inversionistas minoristas ya tienen para participar en BTC, claramente los ETF con sede en EE.UU. están satisfaciendo algún tipo de demanda latente, incluso si es de nicho", apuntó Ouellette a Bloomberg.

Tanto la comunidad criptográfica como los inversionistas en Wall Street esperaban la salida al mercado de un ETF de Bitcoin, dado que la aprobación de los reguladores abriría las monedas digitales a más inversionistas convencionales.

El fondo ProShares se basa en contratos de futuros y se presentó bajo las reglas de fondos mutuos que el presidente de la SEC, Gary Gensler, sostuvi que brindan "protecciones significativas para los inversionistas".

"BITO permitirá que muchas personas que han estado esperando una manera fácil de invertir en Bitcoin puedan hacerlo de una manera sólida, que se involucren y lo tengan en sus carteras", dijo Simeon Hyman, estratega de inversión global de ProShares.

Algunos analistas estiman que el ETF de Bitcoin basado en futuros podría atraer más de US$ 50.000 millones en entradas en su primer año, dada la exageración a su alrededor.

Muchos se guían por la recepción que tuvo el fondo SPDR Gold Shares (GLD), que tuvo el ascenso rápido a US$ 1.000 millones en activos bajo administración, alcanzando el hito en solo tres días.