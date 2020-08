El enojo de un cura: “Los voy a atropellar y voy a pasar”

Las medidas sanitarias hartaron a un párroco de La Rioja quien aseguró, ante la mirada absorta de sus seguidores, que “voy a atropellar y voy a pasar” por los bloqueos de tránsito que el gobierno de esa provincia dispuso para controlar la expansión del virus.

“Estoy con bronca. A mí también me pasó. Me querían hacer dormir en la quebrada hasta el martes para recién volver a casa. A la costa no podía pasar porque también cierra. Y para (Villa) Mazán tampoco podía volver”, dijo en su descargo.

“Le dije a la intendenta: ‘Yo los voy a atropellar y los voy a pasar, a mí no me van a privar esa libertad’. Con otro lo hacen, conmigo no. Soy cura, pero no estúpido”, agregó.

“Yo viví el proceso militar y lo tengo metido acá y acá y cada vez que veo estas actitudes los veo a los milicos. Hay muchos policías que se aprovechan (ahora) como en la dictadura”, aseguró.

“Intendenta, gobernador: No me voy a dejar atropellar y voy a defender al pueblo que lo atropella; no con la violencia, sino ser voz de los que no tienen voz”, concluyó.