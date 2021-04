El hospital de Gonnet, desbordado

En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus en todo el país, que también se ve reflejada en la cantidad de casos positivos que se vienen registrando en La Plata, diario Hoy y Red 92 fueron a conocer la situación del Hospital San Roque de Gonnet.

Allí, vecinos de la zona Norte reclamaron por celeridad en la atención de dicho hospital: “Me voy a hisopar. Está bastante desbordado parece, tardan mucho”, comentó un vecino de Tolosa.

Otra mujer estaba “hace media hora, pero tenemos para un buen rato” sin garantías de que efectivamente vayan a ser hisopados. Como sucedió en las jornadas anteriores, a veces no lograron abarcar a toda la gente.

“Tengo dos obras sociales y no me responden ninguna de las dos, los laboratorios están colapsados y no contestan. No tengo como hisoparlo y tuve que venir acá”, concluyó.