Largas colas para hisoparse y escasez de camas: las caras de la segunda ola en la región

Los hospitales de la ciudad de La Plata se vieron saturados tras la alta demanda de hisopados para COVID-19 donde se formaron larguísimas filas de hasta 200 metros, y la gente tuvo que esperar hasta tres horas.

Desde las primeras horas de ayer, los hospitales públicos y privados de la región mostraron la misma postal: largas colas de personas que, distancia social y barbijo mediante, esperaban ser hisopadas. El segundo día hábil de la semana reunió en diversos puntos de la ciudad a platenses de todas las edades que tenían algo en común: síntomas compatibles con el virus de la Covid-19.

El escenario se replicó en los hospitales San Juan de Dios, Rossi, Gutiérrez, San Martín y en el San Roque de Gonnet, y también en centros médicos como Ipensa y el Instituto del Diagnóstico y los hospitales Español e Italiano. Justamente desde este último nosocomio, ubicado sobre la avenida 51 entre 29 y 30, precisaron a diario Hoy que el porcentaje de camas destinadas a pacientes con Covid alcanzó el 100% de ocupación.

Roberto Martínez, director del Hospital ­Italiano de La Plata, reveló: “De las 58 camas de terapia intensiva tenemos ocupadas 46; de estas, hay 30 con pacientes con coronavirus. Es decir que un 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Ahora bien, lo que respecta a terapia Covid, hoy está al 100%.

Solo hay camas disponibles en la terapia común”.

Sobre la llegada de la segunda ola de contagios a la ciudad, Martínez dijo: “Registramos un crecimiento de pacientes con Covid. No esperábamos esto sino hasta más adelante, es una sorpresa. No hay nadie que esté gestionando instituciones de salud o sistemas sanitarios que haya anticipado que hoy, a esta altura de abril, estaríamos con estos números. Es una sorpresa”.

Hospitales al límite

En diálogo con este multimedio, Alfredo Monjes, un vecino del barrio San Carlos que se acercó al Hospital Gutiérrez para que le entregaran medicamentos para la diabetes, aseguró: “El hospital está a full, no se puede estar adentro, por eso salí. También fui al San Martín, a donde voy asiduamente porque tengo que hacer un tratamiento, pero no se puede entrar y no dan más turnos”.

Además de la espera, el hombre lamentó que “adentro no hay ni alcohol”, en referencia a los insumos básicos necesarios para transitar espacios públicos con gran afluencia de personas. Por su parte, el platense Iván Zureck, quien en la jornada del lunes fue al Hospital Italiano y, debido al desborde, ayer se acercó al Instituto Médico Platense para hisoparse, sostuvo que “la situación supera a los organismos de sanidad. Estamos en pandemia, esto pasa en todos lados, es algo masivo.

Anteriormente me he atendido con mucha celeridad; he hecho cola de 20 minutos y hoy toca esperar, no hay muchas alternativas”.