Colapso sanitario: el peor momento de la pandemia en La Plata

El aumento de contagios no se detiene y la situación epidemiológica en la región es alarmante. La Plata es una de las localidades con más casos positivos de coronavirus en el país y la preocupación de los profesionales de la salud es cada vez mayor.



La ocupación y el uso de respiradores es la principal inquietud en las últimas horas, en un panorama que se asemeja al peor momento del año pasado, que fue a fines de octubre, pero con la gran diferencia de que aún no estamos en invierno y el comportamiento de una parte de la sociedad no es el mismo.



Roberto Martínez, director del Hospital Italiano de La Plata, le expresó a diario Hoy: “La ocupación fue creciendo durante la semana pasada, estamos en un pico de la actividad, tanto en la etapa de evaluación ambulatoria, que son los pacientes sospechosos a quienes se evalúa y a partir de ahí se hace el hisopado o no. Estamos claramente en la segunda ola, en nuestro caso superamos el pico de agosto del año pasado y eso se nota en el ambulatorio y en pacientes que quedan internados con cuadros moderados o los que tienen estados más graves”.

A su vez, el profesional confirmó que en terapia intensiva las camas tienen un nivel de ocupación del 80%, de las cuales el 50% son pacientes con Covid-19. El nosocomio, que cuenta con una de las terapias intensivas más grande de la provincia de Buenos Aires, posee 58 plazas.



“En la capilla armamos hace un año un lugar de pronta atención, donde hay boxes con tres equipos médicos para evaluar a los pacientes en simultáneo. Tenemos un esquema en el que hay pacientes en la capilla, después un aula magna donde pueden esperar hasta 30, un lugar ventilado y otros que están afuera. En este momento hay 100 pacientes esperando para ser evaluados.

Es algo que está pasando en todos lados, estamos ante un desborde de casos para diagnosticar, estamos esperando poder dar soporte”, sostuvo Martínez. “Le pedimos a la gente que se cuide para no desbordarnos, pero después vemos lo que pasa en los bares o los desbordes en las calles”, cerró.



La desesperante situación también se vive en el Instituto Médico Platense, en 1 y 50, y en el Instituto del Diagnóstico, ubicado en 62, 2 y 3. En ambos centros hospitalarios, que cuentan con 30 camas de terapia cada uno, no hay más capacidad. Así se lo confirmó a este multimedio Raúl Tassi, presidente de ambas instituciones.



“El 100 ciento de las camas que tenemos tanto en terapia, en coronaria y los pisos están todas ocupadas. Hace diez días que estamos así. Teníamos una cama, dos camas, una de aislamiento por las dudas. Si los que están en el piso Covid se descompensan tenés que llevarlo a terapia. Hasta recién estábamos desesperados hasta que pudimos llevar dos arriba”, detalló.



Desde el hospital San Martín le dijeron a este multimedio que están por abrir una nueva sala de cuidados intensivos para tratar a pacientes con Covid-19. En estos momentos hay 16 camas de terapia destinadas a quienes padecen coronavirus y otras 14 para otras patologías.



El hospital Gonnet emitió un comunicado donde advirtió el complejo cuadro ante la llegada de la segunda ola. “En los últimos días vimos cómo la situación en la Provincia y en la ciudad volvió a complicarse”, asegura el comunicado. “Nuestro hospital, como otros, está casi como en el momento más crítico del año pasado. Es un tiempo que requiere el aporte de todos y todas, por eso te pedimos que reforcemos los cuidados y que solo vengas al hospital en caso de ser estrictamente necesario”, especificaron.

“En este momento estamos con 20 camas ocupadas de Covid. La terapia intensiva está prácticamente al 95 por ciento. Esto aumentó entre el jueves y ahora y no nos permite trabajar en el resto de las enfermedades”, le explicó a este diario Ernesto Frachia, uno de los directores del Sanatorio Argentino, de 56 entre 13 y 14.



El médico manifestó que esta situación no se vivía desde agosto, cuando fue el pico de la primera ola. “Hay otro tema que no se habla que es el sostenimiento de las entidades. El tratamiento del Covid lleva muchísimos recursos económicos que si no se tiene apoyatura del Estado es difícil de mantenerlo. Este es un problema de salud pública”, completó y agregó: “Creo que tendríamos que ir a cierres transitorios no menor a diez días para frenar esta ola”.