Alta demanda de hisopados desbordan a los hospitales de La Plata

La segunda ola de coronavirus pega de lleno en la ciudad y mientras los números no paran de crecer, son cada vez más los platenses que se acercan a los hospitales de la ciudad para determinar si están contagiados o no de coronavirus.

Es por eso que cientos de personas copan las puertas de los hospitales y esperan entre 4 y 5 horas para hacer la consulta. Es por eso que las autoridades del hospital pide a aquellos que presentan síntomas leves a que hagan la consulta vía telefónica para no saturar la guardia.

El amontonamiento se pudo apreciar en el Hospital Italiano, el Hospital Español y en el San Martín y es una situación que se viene repitiendo desde el sábado pasado.

En el caso del Hospital Italiano, ante el colapso y una cola que daba vuelta la esquina, se decidió continuar con los testeos en la capilla.

El riesgo de contagio es enorme ya que en la misma fila conviven personas que potencialmente tienen coronavirus con otras personas que, si bien pueden presentar síntomas de coronavirus, no necesariamente tienen Covid-19. Algunas personas han esperado entre 3 y 4 horas.

Desde las 6 de la mañana entraron 200 hisopados, no damos abasto", aseguró una de las enfermeras a este medio.

La palabra oficial

El Director del Hospital Italiano, el doctor Martínez, habló con este medio para llevar tranquilidad a los pacientes y también pedir ayuda para evitar que se saturen las guardias. En ese contexto, pidió a quienes tengan sintomas leves hagan la consulta vía telefónica: “los pacientes que tienen síntomas leves tienen alternativas, pueden recibir atención de forma telemática para evitar saturar las guardias, quienes tengan síntomas significativos deben venir. Tenemos los flujos del hospital bien separados, tenemos un hospital verde y otro rojo”.

A su vez aseguró que “el 100% de la capacidad de la estructura y recursos humanos del hospital al servicio de lo que necesita la gente” y que solo realizan hisopados a quienes tengan síntomas compatibles con la enfermedad.

Cifras alarmantes

Finalmente, el doctor Matínez afirmó que hoy por hoy se hacen alrededor de 150 hisopados por día y que hasta ahora el índice de casos positivos alcanza entre 50 y 60% de los testeados.

Región Sanitaria 11

Claudio Cardozo, Director de región Sanitaria 11, también hizo declaraciones a este medio y confirmó que desde la semana pasada se registró un fuerte aumento de casos y aseguró estar alarmado por la acumulación de personas esperando para realizarse un hisopado.

Además, anticipó que buscarán "reiniciar el plan en territorio, con los móviles de la provincia instalarlos cerca de los barrios para hisopar en las proximidades de los domicilios para evitar aglomeraciones en los hospitales".

Finalmente, advirtió que "los casos aumentaron en mayor proporción a la primera ola" y "no hubo actividad que no se haya restringido" criticó, pero además anticipó que en las reuniones con la Municipalidad pedirán un ordenamiento urbano pero no aplicar nuevas restricciones.