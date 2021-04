Segunda ola y escuelas abiertas: qué opina el sector docente

Desde el gobierno se determinó que las medidas propuestas frente a un avance de los contagios por coronavirus no afecten a las actividades económicas y tampoco a la presencialidad en las aulas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Además, como se informó desde las fuentes oficiales, el Presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron y acordaron mantener las escuelas en funcionamiento.



“Ambos compartimos la preocupación por garantizar el dictado de clases. Aun así, acordamos observar con atención cómo evoluciona la situación epidemiológica”, aseguró el primer mandatario en sus redes sociales, luego del encuentro con su par de la Ciudad de Buenos Aires.



Diario Hoy habló con Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), y le consultó sobre la posición del gremio ante estas determinaciones tanto del Gobierno nacional como del provincial.



“Son las autoridades sanitarias quienes tienen la definición”, dijo Petrocini. Con respecto al cumplimiento de los protocolos en los establecimientos, la representante de FEB lo definió como “dispar”, sobre todo teniendo en cuenta la situación de infraestructura de las escuelas. “Hay que garantizar y cumplir con los protocolos correspondientes”, agregó. La dirigente afirmó que hay “falta de cobertura de docentes y auxiliares” y que también está “demorada la aplicación de vacunas”.



Por su parte el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había asegurado que las restricciones se debían dar “en otros ámbitos y no en las escuelas”, y también aseguró que “cualquier suspensión vinculada a la presencialidad la tenemos que adoptar en la mínima unidad geográfica posible, no tomar a la Argentina ni a las provincias como un todo. Esto también implica una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones”.



En esta misma línea, Petroccini aseguró que las determinaciones deberán depender de cada jurisdicción de la Provincia, dependiendo de los parámetros de circulación del virus en cada localidad y en cada escuela. Sin embargo, la preocupación por el aumento de contagios está presente tanto en las autoridades sanitarias como en la comunidad docente, según expresó la dirigente gremial en sus declaraciones.