Argentina propondrá reducir el Arancel Externo Común

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, dijo que el Mercosur cumplió una etapa y debe discutir cuál va a ser la agenda del futuro. “Argentina tiene armada una propuesta de reducción del Arancel Externo Común (AEC) en un conjunto de bienes y productos que apuntan a consolidar la competitividad a través de bajar aranceles en insumos y no en bienes finales”, señaló el funcionario ayer en una entrevista radial.



Neme explicó que la propuesta elaborada por la Cancillería para reducir el AEC en una serie de insumos va a contribuir a mejorar la cadena productiva. “Tenemos que continuar defendiendo una serie de sectores sensibles que tenemos en la economía, defender el empleo, los procesos de agregación de valor, incorporación de tecnologías, y eso lo podemos hacer si entendemos que el mundo no está abierto”, aseguró y añadió que “en el marco de la pandemia el mundo tiene más restricciones que antes”.



En referencia al planteo que realizó el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, durante la Cumbre por los 30 años del Mercosur, Neme remarcó que de la misma manera que el Presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá tienen una propuesta concreta para reducir el Arancel Externo Común, también hay una posición clara respecto a las negociaciones externas; y pidió ser “cuidadosos en la forma que planteamos los términos”.



“La flexibilización que se planteó no tiene el contenido ni la fórmula. El otro día dije claramente que la administración pública es estricta: si uno plantea flexibilizar, tiene que decir cómo quiere flexibilizar. No se puede plantear que la flexibilización en sí misma contribuye a la competitividad de la región; tampoco abrirse constituye un factor de competitividad”, indicó Neme.



“El Gobierno anterior (la gestión de Mauricio Macri) hablaba de abrirse al mundo. No se trata de esto. Se trata de estar conectado. La conexión con el mundo supone una ida y vuelta, hay una vía que va y otra que vuelve. La relación tiene que ser recíproca”, añadió Neme, quien concluyó que “abrirse pasivamente supone destruir una parte de nuestro aparato productivo”.



“Es una experiencia que la tuvimos con Martínez de Hoz y con Cavallo, las dos experiencias fueron negativas para nuestro proceso de industrialización”, finalizó.



¿Qué es el AEC?



El Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur se cobra al ingreso de mercadería desde fuera de los países del bloque. En promedio es del 12,5%, pero puede llegar hasta un 35% como máximo. El AEC puede tener excepciones, como la reducción transitoria por razones de desabastecimiento.