La Plata entre las ciudades con más contagios de Covid: “No esperábamos estos números”

La ciudad de La Plata se convirtió en los últimos días en una de las localidades ubicadas en el top five de la lista de aquellas que tienen mayor cantidad de casos positivos de coronavirus.

Durante los últimos días, la capital bonaerense sumó 37.566 casos, quedando en cuarto lugar detrás de La Matanza (91.900), Quilmes (48.566) y General Pueyrredón (47.554) .



El exjefe del Servicio de Infectología del hospital San Martín, el doctor Amadeo Esposto, dijo a diario Hoy: “En los últimos días hubo una cantidad creciente de casos en todo el país y La Plata no es ajena a lo que está pasando a nivel nacional, es decir, un aumento progresivo de casos que es multicausal y que no tiene una explicación sencilla”.



“La movilización que hoy vemos es casi prepandémica y eso produce mayor interacción. En un virus como este, que se transmite por vías respiratorias, es muy peligroso. Tuvimos la chance de mirar a Europa y no hicimos un uso inteligente del espacio al aire libre que nos permitía el verano; gran parte de la población se ha relajado y además el hecho de la vacuna ha generado una confianza excesiva”, aseveró el profesional.



Esposto admitió que “es preocupante lo que pasa en La Plata porque es una ciudad amplia, con avenidas, plazas, es decir privilegiada, y sin embargo no se están haciendo las cosas bien desde el punto de vista social y desde la política sanitaria en el tema vacunas”.



“Lo que sí hay que ver es la presión sobre el sistema sanitario, hay que replantear la política desde lo sanitario y desde lo social. Eso que se ha dicho hasta el cansancio, me cuido para cuidar al otro, es fundamental y hoy a la gente parece no importarle”, remarcó.



En ese sentido consideró también que “los ejemplos son fundamentales. La foto de un presidente junto con otro presidente sin barbijo no es ejemplo, hay que cuidar todos los detalles”.

Esposto consideró además que “hay una serie de factores donde predomina la emocionalidad sobre la racionalidad, estamos agobiados, cansados; pero lo que vemos claramente es el aumento de contagio en las poblaciones jóvenes”.



“El primer objetivo ahora es vacunar a la mayor población susceptible y hasta obtener ese objetivo seguramente habrá que tener medidas restrictivas focalizadas”, finalizó.

“Fue sorpresivo”



El secretario de Salud municipal, Enrique Rifourcat, le dijo a diario Hoy : “Estos números no los esperábamos, vamos de la mano con lo que ocurre en el AMBA y vemos un incremento muy brusco que nadie esperaba. Es llamativo porque nosotros, de un día al otro, pasamos a más del triple de casos; veníamos con un promedio de 100 casos y de golpe el viernes 26 de marzo pasamos a tener 360 casos, el sábado lo mismo y el domingo 200. Eso es muy raro. Fue sorpresivo porque no hubo un incremento paulatino. Después tuvimos un lunes con 90 casos y el martes 650, es decir, incrementamos notoriamente la cantidad y eso nos llamó poderosamente la atención”.



“Uno mira lo que pasa en otros municipios, no por competencia sino para ver cómo se viene, y el pasado viernes, sábado y domingo estuvimos entre los peores 45 del país, pero no hubo un evento masivo que justifique ese incremento tan repentino. Desde lo personal preveía un crecimiento de casos, pero no en esta dimensión”, reafirmó el funcionario.



Rifourcat apuntó además que “el manejo de la pandemia es complicado” y agregó: “No es únicamente sanitario, ni social, ni político, y dependemos de la concientización y también de la respuesta de los vecinos”.



Desde el Municipio adelantaron además que hoy habrá una reunión con las autoridades sanitarias bonaerenses por los testeos masivos en plazas de la ciudad que se plan-teaba realizar: “Estoy convencido de que iban a explotar de gente y lo mejor es articular y poder fraccionar dichos operativos”.



“Nosotros no tenemos problemas en tomar la muestra, pero si no tenemos dónde llevarlas para el análisis es muy complejo. Por eso esperamos poder acceder a los tests rápidos, como se les ha dado a otros municipios, y de ese modo poseer una mayor capacidad de testeo, tenemos todo para poder hacerlo y personal entrenado”, señaló.



Por último, Rifourcat indicó: “Me asusta lo que no encuentro, no me asusta tener este número de casos. Me preocuparía más si viera que el panorama es demasiado diferente al resto porque entonces quiere decir que no logré encontrar los problemas a tiempo y no estoy viendo la realidad”.



Cabe señalar que durante este fin de semana, la Comuna desplegó una operativo puerta a puerta de todo el Gabinete municipal buscando concientizar a la población sobre la necesidad de sostener las medidas de cuidado.



“Continuamos con los controles de síntomas y, además, instalamos en Plaza Moreno un centro móvil de testeo rápido. Más de 200 agentes recorrieron las calles de la ciudad concientizando sobre los cuidados e identificando posibles casos activos”, adelantó el intendente Julio Garro en redes sociales.