Massa afirmó que hay un solo camino en la negociación de la deuda y es el que “eligió” Alberto

El Gobierno tiene una posición unívoca en el planteo político, respecto de que esperamos el mejor acuerdo posible para la Argentina y de respaldo al ministro de Economía. Es importante dejarlo claro. Si no, parece que en el Gobierno tenemos diversas opiniones, y tenemos una única opinión, y es el camino que eligió el Presidente (Alberto Fernández) y quienes somos parte de la coalición”, sostuvo ayer en declaraciones radiales el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa.



Además, quitó relevancia a los dichos que aseguran que hay discusiones dentro del Gobierno. “No hay discusión dentro del Gobierno respecto de cómo encarar el proceso de renegociación de la deuda (con el Fondo Monetario Internacional)”, señaló Massa a Horacio Verbitsky en Radio Del Plata.



Estamos ante un escenario que empezó en diciembre del 2019, que tiene aún “dos negociaciones muy fuertes”: una vinculada a lo que se denominaban los bonistas privados; otra a los multilaterales o el acuerdo con el Fondo, centralmente porque representa el 93% de la deuda de multilaterales.



El presidente de la Cámara baja afirmó que en ese menú de deuda heredada “absolutamente irresponsable” es importante resaltar que la Argentina “encaró la renegociación con los bonistas con un éxito inesperado para todo el mundo”. “Una renegociación muy exitosa nos permitió quitarle a la Argentina el peso del pago de deuda por ejemplo para este año, así como llevar adelante una de las inversiones en materia de infraestructura y obra pública para este año en el Presupuesto de las más importantes de las que tengamos memoria”, subrayó.

La deuda con el FMI

En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), Massa señaló: “La mayor operación de crédito que tiene el Fondo es con Argentina, representa más del 50% de su exposición de capital, con lo cual el FMI también tiene la obligación de encontrar una solución a este problema”.



Luego sostuvo también que, “desde el punto de vista técnico, es una deuda que no pasó por el Congreso nacional, que no tiene parámetros de sustentabilidad respecto de vencimientos y capacidad de pagos, y que es una deuda en la que de acuerdo al propio Fondo no se cumplieron los principios que fija el estatuto del organismo”.



Argentina “entonces plantea que el acuerdo a largo plazo tenga sustentabilidad para no estar en cuatro o cinco años nuevamente reestructurando la deuda, lo que exige “curvas más aplanadas de vencimiento”, explicó.



Massa aseguró que “la búsqueda de superávit comercial y de equilibrio fiscal, de un tipo de cambio competitivo, y también la búsqueda de desendeudamiento y acumulación de reserva sea a partir de un programa que la Argentina le presenta al Fondo y no uno que el Fondo le impone a la Argentina”.



“Es importante que a la discusión con el staff técnico le encontremos además un acuerdo político que permita que el prestamista de última instancia (FMI) tenga una mirada puesta en los propios errores cometidos en la operación con Argentina”, indicó.



“Cualquier acuerdo que Argentina firme, en caso de firmarse un acuerdo de facilidades extendidas, tiene que tener una cláusula que la habilite de manera automática a encarar en los principios de mejora, de plazo, de tasa, o de quita de capital, un pari passu automático de acceso a esas mejoras”, concluyó uno de los hombres que más busca consensuar en la interna del Frente que gobierna el país.