Claudio Cardoso: "Pretendemos reiniciar el trabajo en conjunto con el municipio"

Claudio Cardoso, Director de región Sanitaria 11, hizo declaraciones a este medio y confirmó que desde la semana pasada se registró un fuerte aumento de casos y aseguró estar alarmado por la acumulación de personas esperando para realizarse un hisopado.

Además, anticipó que buscarán "reiniciar el plan en territorio, con los móviles de la provincia instalarlos cerca de los barrios para hisopar en las proximidades de los domicilios para evitar aglomeraciones en los hospitales y centros de atención".

Finalmente, advirtió que "los casos aumentaron en mayor proporción a la primera ola" y "no hubo actividad que no se haya restringido" criticó, pero además anticipó que en las reuniones bilaterales con la Municipalidad pedirán un ordenamiento urbano pero no aplicar nuevas restricciones.

"Trabajamos fuertemente en reuniones conjuntas con el municipio, proponiéndoles al municipio reiniciar lo que trabajamos el año pasado con respecto al plan DetectAR", amplió. Para concluir, Cardoso expresó: "Lo que pretendemos en reuniones bilaterales es reiniciar el plan en territorio".