“Los casos aumentaron en una mayor proporción que en la primera ola”

La ciudad de La Plata y la Provincia no transitan el mismo camino en lo que a acciones para combatir la pandemia se refiere. Así lo dejó entrever Claudio Cardoso, director ejecutivo de la Región Sanitaria XI (en la que están incluidos los tres municipios de la zona, junto a otros 18), quien marcó inconsistencias en las acciones entre Buenos Aires y la Comuna.



En ese marco, indicó que la prioridad de las autoridades sanitarias platenses pasan por no retrasar el plan de vacunación de calendario, al remarcar que “tuvimos contacto con la Secretaría de Salud en la semana anterior a la Semana Santa, proponiéndole al Municipio iniciar o reiniciar lo que habíamos trabajado el año pasado con respecto al plan Detectar, y nos respondieron que ellos estaban analizando la situación y que estaban abocados a otras tareas de vacunación de calendario, lo que retrasó un poco.

Esas fueron las palabras del secretario de Salud con mi director asociado. Estaban dando otras vacunas de calendario”.



Además, habló sobre cuáles son las pretensiones del trabajo conjunto al afirmar que “lo que pretendemos en las reuniones bilaterales que estamos llevando ahora es reiniciar lo que nosotros llamamos el plan en territorio, que es con los móviles de la Provincia instalados en puntos estratégicos de la ciudad, ya sea en el casco o la periferia, y poder comenzar a trabajar fuertemente en la detección de casos, en el hisopado en proximidades del domicilio para que la gente no tenga que trasladarse”.



Sobre las inmensas colas que se ven en los alrededores de los centros donde se realiza la detección de Covid, el funcionario sostuvo que “hay un aumento en el número de casos, es cierto, y eso se trasladó a la población que salió a hisoparse en forma excesiva. Hay casos en donde no es necesario, pero el paciente no está capacitado para saber si lo que tiene son signos de Covid o una gripe común o un resfrío”.



Cardoso también se refirió a las restricciones (o la falta de control de ellas) por parte del Municipio y sus consecuencias: “Vimos el otro día una aglomeración en Plaza Moreno alrededor del móvil de la Municipalidad que los desbordó, y eso es lo que estamos tratando de planificar para que no suceda. Creemos que los casos aumentaron en una mayor proporción que en la primera ola.

Nosotros tenemos que tener en cuenta que la ciudad de La Plata tuvo una apertura casi indiscriminada de todas las actividades , no hubo actividad que no se haya restringido. La nocturnidad está a full, y uno que es platense recorre la diagonal 74 y ve los bares con gente sentada sin distanciamiento, sin barbijo, diez personas en una mesa. Nosotros creemos que conjuntamente con lo que Provincia provee, la Municipalidad debe avanzar en un ordenamiento urbano, no digo de cierre, porque hay actividades que no sería posible cerrarlas, pero sí las que no son necesarias, como el exceso en la nocturnidad, el exceso en lo que se llaman las reuniones. No le podemos echar la culpa al inicio de las clases presenciales porque los protocolos en las escuelas están funcionando con las burbujas. Lo que sí nos parece es que ha aumentado la circulación de los papás y seguimos viendo en las puertas de los colegios las reuniones de los padres como en la época en la que no teníamos pandemia, eso también favorece (los contagios)”.



Sobre la ubicación del móvil de hisopados, confirmó que “también ahí tuvimos un pequeño desencuentro porque habíamos pensado en Plaza San Martín, y la Municipalidad dijo que Plaza San Martín complicaba y congestionaba; en Plaza Italia había otros problemas y no nos terminamos de poner de acuerdo, pero sí hay una necesidad imperiosa de tener un punto fijo que pueda descongestionar lo que hoy está sucediendo en los hospitales”.

Sin conferencia en la jornada de hoy



La Provincia confirmó además que hoy no habrá conferencia de actualización epidemiológica. El motivo podría estar relacionado con que esta tarde, a las 14, Cafiero recibirá en su despacho de la Casa Rosada a los mismos participantes de ayer para definir medidas a implementar (ver página 6). En ese marco, es lógico que la Provincia suspenda la conferencia, ya que no habría anuncios sobre la línea de acción definida en conjunto con Nación.

Gollan y su silencio sobre la ciudad



Tras conocerse la información que ubica a La Plata como una de las ciudades con más contagios en la Provincia, diario Hoy buscó por todos los medios ponerse en contacto con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien prefirió llamarse a silencio y eligió la red social del pajarito azul para indicar que “el aumento de casos de Covid y la ocupación de camas se acelera día a día. Es imprescindible bajar la circulación viral mientras se vacunan los grupos de mayor riesgo. La vacuna baja enormemente la mortalidad, pero hay que evitar ya que el sistema de salud se sature”.