Personas en el piso de la puerta de la Guardia del Hospital Gutiérrez

Este inicio de semana estuvo convulsionado en los hospitales de la ciudad y la región donde se vieron saturados de tareas a raíz de una alta demanda de hisopados y vecinos que presentan síntomas.

En esta línea, el Hospital Gutiérrez no fue la excepción a la regla, donde se vio a una gran cantidad de personas en el piso de la puerta de la Guardia de dicho nosocomio.

“A full, al San Martín también fuimos, no se puede estar, no dan más turnos, por eso estoy acá, tengo que esperar un poco para que me den los medicamentos. Adentro no hay ni alcohol, no hay nada, atienden mal”, afirmó Alfredo, un vecino de San Carlos.