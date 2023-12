El inventor de la máquina a vapor

El nombre de Robert Fulton es universalmente conocido como constructor del primer barco a vapor que dio resultado práctico. Pero lo curioso es que Fulton, cuando se trasladó de su patria(Estados Unidos) a Inglaterra, no pensaba precisamente en construir barcos, puesto que era pintor de retratos. No obstante, había inventado ya cosas utilísimas: en 1802, construyó el primer buque a vapor; por cierto que, mal calculado el peso de la máquina, la embarcación se fue al fondo del río Sena en cuestión de minutos. Fulton no se desanimó y más tarde lograría el éxito apetecido.

Diseñó su primer submarino de hélice, bautizado el Nautilus, por encargo de Napoleón Bonaparte. El Nautilus fue probado por primera vez en 1800 y es en este mismo año que conoció a Robert Livingston, embajador de Estados Unidos (padre de la que luego fue su esposa), y decidieron construir el barco de vapor para probarlo en el Sena.