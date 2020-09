En 524 y 18 desbordaron las cloacas y la paciencia de los vecinos

En 524 y 18, los desbordes cloacales colmaron la paciencia de los vecinos, lo que significa un perjuicio gravísimo para la salud de la gente del barrio. Aseguran que los desechos ingresan a las casas.

“Esto es de hace mucho tiempo, no le vamos a echar la culpa a uno u otro, pero no viene nadie, no se puede pasar”, dijo una vecina. El camión que destapa “una sola vez vino, vino una máquina, nadie hace nada. El delegado que tenemos, sinceramente, no sirve”, agregó.

“Miras todas las zanjas y te das cuenta, hace 52 años estoy, no pasó siempre, después de que se hizo esto”, en referencia a unos departamentos. Mientras que se desborda en algunas casas, explicaron