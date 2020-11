En 99 entre 3 y 4 pusieron luminarias sin fotocélulas

En calle 99 entre 3 y 4, Villa Elvira, a plena luz del día las luminarias de la vía pública están prendidas. No obstante, a la noche ante la última tormenta se quedaron sin electricidad en todo el barrio. Vecinos piden que se regularice el servicio.

“Tienen lámparas, pero no tienen las fotocélulas para que corten de día. La semana pasada como a las 3 de la mañana y volvió a las 8 o 9. Ahora se está cortando menos, desde que cambiaron el transformador en 600 pareciera que hubiera mejor tensión”, explicó Pedro, un vecino.

“Momentáneamente sí (mejoró), el otro día tuvimos un corte de 7 u 8 horas que según ellos era un corte grande, no solo de acá. No tuvimos baja tensión, aunque todavía no hizo mucho calor, no pudimos todavía probar eso”, explicó su esposa.