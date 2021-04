¿En que horario podrán abrir los comercios en La Plata?

Tras el anuncio de medidas restrictivas en el AMBA, por parte de Alberto Fernández ante la segunda ola de coronavirus, uno de los rubros que sufrirá grandes cambios es el comercial. A partir del viernes a la medianoche, el horario de atención de los comercios será de 9 a 19 horas.

Por otro lado, todo comercio gastronómico tendrá que manejarse bajo la modalidad take away, como sucedió durante la fase 1 en 2020. Es decir, las personas no podrán estar presentes en restaurantes y bares, ya que con el nuevo decreto quedaron suspendidas "las actividades recreativas, deportivas, sociales, culturales y religiosas".