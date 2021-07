En Sicardi organizan jornadas de reciclaje para abordar el problema de la basura

Ante la problemática que representa la basura en la zona de Sicardi, Villa Garibaldi y Correas, las y los vecinos pusieron manos a la obra y comenzaron a hacerse cargo de la situación. Así, comenzaron a realizar jornadas de recolección de residuos secos, que luego se reciclan y dan trabajo a las familias de cartoneros y carreros de la región.



“En el barrio no hay una recolección eficiente de residuos, entonces comenzó a plantearse desde el comité popular la posibilidad de separar residuos para que no haya tanta basura y además reciclar. Nos pusimos en contacto con un grupo de promotoras ambientales del MTE que tienen hace mucho tiempo un programa a través del que se forma un punto de acopio y los cartoneros se los llevan a su cooperativa para reciclarlo”, dijo a diario Hoy Elena Sahade, integrante del comité.



Pero como es difícil crear un punto de acopio de ese tipo, decidieron ir cada 15 días a una plaza del barrio en un horario fijo donde la gente lleva sus bolsas y el camión de la organización se lleva los residuos.



“Eso nos parecía buenísimo porque nosotros nos aseguramos de que efectivamente se recicle y esas familias pueden tener un ingreso. Acá hay mucha gente que ya estaba acostumbrada a separar, entonces muchos ya lo tenían incorporado y cuando se propuso esto se sumaron un montón. Funciona muy bien, la gente sabe en qué plaza vamos a estar y en qué horarios, eso hace que se sumen más”, explicó la frentista.



Junto a las promotoras, brindan charlas a la gente del barrio para enseñarles a reciclar y que estén seguros de cuáles son los elementos que se pueden o no reciclar. En la jornada de hoy, se reúnen de 10 a 11.30 en la plaza de 11 y 662.



“Cada sábado que vamos hay un montón de gente que lleva su basura y cada vez se suman más, si lo podemos continuar va a seguir creciendo. Esto nace de una necesidad por el problema que tenemos de los residuos, surgió una organización que está funcionando y le da trabajo a quienes viven del reciclado, estaría bueno que el Municipio pueda apoyar esa iniciativa y replicarlo”, concluyó Elena.