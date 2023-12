Encontraron miles de peces muertos en laguna de Chascomús

Miles de peces fueron hallados muertos en la laguna de Chascomús. Esta vez, es la segunda ocasión que se presenta este fenómeno que fue atribuido por la Municipalidad a “causas naturales” por “la falta de oxígeno disuelto en el agua y la baja de la laguna, producto de la sequía”.

Los primeros avistamientos de peces muertos en las orillas de la laguna se registraron el domingo 18 de diciembre y, según el municipio, se debe a un “evento natural causado por la disminución repentina del oxígeno disuelto en el agua”.

“Este hecho puede reiterarse teniendo en cuenta estas condiciones y, queremos aclarar, no reviste consecuencias sanitarias”, agregó la comuna y precisó que “frente a estos sucesos, desde un primer momento autoridades municipales se han puesto en contacto con los responsables de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, ya que la laguna se encuentra bajo jurisdicción provincial, para dar explicación de estos hechos y determinar acciones a seguir”.

A su vez, remarcó que “la laguna presenta zonas en las que no es firme el suelo, por lo que no es posible utilizar cualquier maquinaria para la tarea y no es accesible en algunos sectores”, y detalló que “se llevaron a cabo distintas jornadas para la limpieza de la costanera, tanto con maquinaria como con personal municipales y vecinos voluntarios”.