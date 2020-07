Escalofríante: un fantasma hace dedo en La Pampa

Un nuevo fenómeno se dio en esta nueva cuarentena, con la aparición de un espiritu en las rutas de La Pampa. Se trata de una mujer vestida de novia, que aterra a los conductores de la región que transitan los caminos. Pese a que varios lo asocian a La Llorona, se descubrió su verdadera historia. Además, ella hace su aparición en la región del Bajo de la Tigra.

Por lo que cuentan los lugareños, se trata de una joven que no pudo casarse con su enamorado, que se puso un vestido blanco y que se colgó de un árbol, más precisamente de un caldén. Lo más llamativo a diferencia de otros fenómenos, es que también hace sus apariciones de día.

"Creí que era una mujer que pedía ayuda, porque me hacía señas. Cuando aceleré para acercarme, ya no estaba. Me dio una sensación de escalofrío", contó un conductor de la región. Además otras personas que la llegaron a ver de cerca, señalan que sus ojos son muy acuosos, muy grandes, no tenía labios y sus dientes eran muy grandes. Por otro lado, detallan que ha tenido diferentes reacciones y no es claro su mensaje en general, pero ha sucedido que a algunas personas las corrió.

Ante esta situación y la historia que comenzó a difundirse en gran parte de La Pampa y varios lugares tenían miedo de transitar las rutas cercanas, a donde hace aparición el fantasma. Casos específicos fueron los de Alpachiri y Guatraché, quienen no querían saber nada con pasar por el lugar. Una de las razones es que varios conductores han muerto en graves accidentes.