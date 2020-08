Expectativa por el “take away plus” en la Ciudad de Buenos Aires

Luego de largos meses complicados en términos económicos para la gastronomía, finalmente podrán atender a público en sus lugares al aire libre, únicamente. En este sentido, dialogamos con comerciantes sobre las expectativas del “take away plus”.

“Tenemos que agradecer al gobierno de la Nación, y también particularmente al gobierno de la Ciudad, al señor Larreta, por la oportunidad de dar un paso más adelante a todo el gremio gastronómico. Hace 6 meses la venimos peleando”, explicó un comerciante.

“El protocolo es que se va a usar solamente la parte de afuera, no de adentro del local, manteniendo una distancia de 1,70 metros entre mesa y mesa y cada mesa va a estar conformada por 4 personas nada más”, adelantó el entrevistado a la Red 92.

“Estamos en duda con el tipo de vajilla que tenemos que usar, si descartable o no. Como vamos a tener servicio de camarero, por ahí vajilla que sea descartable podría ser. Y lo segundo es el uso del toilette, va a estar una persona higienizándolo contantemente cada vez que entre y salga una persona”, agregó.

Respecto a los complejos meses, el comerciante aseguró: “Lamentablemente, mal muy mal, hay muchos que se fueron y no pueden volver. Los pocos que quedamos, el único que pudo abrir fui yo teniendo la ventaja de que no pago alquiler porque el dueño no me deja pagar el alquiler hasta que se levante la pandemia”.