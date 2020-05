Finalizó con éxito la Feria del Libro de Buenos Aires, que este año se desarrolló de manera virtual

Este martes finalizó una edición inusual de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que, por razones de público conocimiento, debió mudarse al entorno digital.

La Fundación El Libro, organizadora del evento, hizo un balance del evento y dio a conocer los números más significativos del mayor acontecimiento cultural de la región.

"La Feria no podía, de ninguna manera, ausentarse sin decir palabra, porque tiene un compromiso con los expositores, con aquellos que realizan actividades y con el público”, dijo María Teresa Carbano, presidenta de la entidad. Además, somos una Fundación que promueve el libro como herramienta de lectura y como objeto de una industria, que está en una situación tan crítica, tan golpeada económicamente, y no obstante no abandona su objetivo principal porque debe seguir trabajando por estos objetivos en cualquiera de las circunstancias y por cualquiera de los medios posibles. La emisión del programa en la TV Pública demuestra tal cosa".

Por su parte, Oche Califa, director institucional y cultural de la Fundación, declaró: "Tener un programa cultural virtual, acompañarlo en la misma web con las propuestas de los propios expositores y hasta con un servicio como el mapa de librerías fue una experiencia jamás pensada y con resultados que sorprenden. Hubo propuestas que tuvieron diez veces más visualizaciones que las que podrían tener en una sala. Además, los links quedarán por un tiempo, así que el que no los disfrutó ahora, lo hará cuando quiera".

Los números generales de la Feria Virtual son los siguientes:

- Más de 180.000 páginas vistas en www.el-libro.org.ar.

- 324.700 amigos en Facebook.

- 53.000 videos vistos en el Canal de Youtube.

- 50.300 seguidores en Instagram.

- 7.500 reproducciones en Soundcloud.

- 74.000 seguidores en Twitter.

- 3 veces tendencia en Argentina en Twitter.

Números de las propuestas profesionales y comerciales

- 403 expositores online.

- Más de 180 profesionales de 22 países inscriptos a reuniones con expositores (aún continúa abierto el pedido de reuniones).

- Más de 20.000 visualizaciones del mapa de Libros Viajeros.

- 679 librerías de todas las provincias del país adheridas a Libros Viajeros.

- 24 directorios provinciales: con los datos de las librerías adheridas.

- 1.080 bibliotecas participantes en el Programa Libro%.

- Más de 200 editoriales participantes en el Programa Libro%.

Números del programa cultural

149 participantes (escritores, actores, poetas, narradores y entrevistadores).

- 25 poetas de 8 países (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela y España).

Números del área educativa

-10.600 reproducciones de videos en el miscrositio "Entre Comillas".

Lo más visto y compartido

- Canal de Youtube: Casciari leyendo en Ferias, con 11.337 vistas y video de Día Mundial del Libro en homenaje a los escritores argentinos con 8.475 vistas.

- Video más visto de Entrecomillas: “La Diversidad suma”, de Rebeca Anijovich, con 3.892 reproducciones.

- Podcasts en Souncloud: Adolfo Bioy Casares, con 887 reproducciones y cuento narrado por Dora Pastoriza de Etchebarne, con 816 reproducciones.

- Festival de Poesía virtual en Youtube. 1.190 vistas de Hugo Mujica y 400 vistas de Marta López Luaces.

- La Foto del Día: Quino fue el más comentado y compartido en Facebook y Twitter, y María Elena Walsh en Instagram.

Novedades

- Programa de dos horas en la TV Púbica "La Feria no se rinde", conducido por Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga.

- Apertura de podcast en Soundcloud.

- La Foto del Día. Todos los días se eligió un autor o hecho destacado de la Feria. Una acción que llegó para quedarse.