Fleteros y utilitarios protestaron en el Obelisco

En el marco de una jornada de protestas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fleteros y utilitarios se manifestaron en el Obelisco y reclaman que los eximan de cursos de Seguridad Vial para camioneros.

“El tema es el no a la CNRT, no al INTI, es un gasto innecesario para el momento que vivimos, las camionetas que laburamos son las que ves acá, no hay ninguna camioneta 0 kilómetros, y tampoco somos una empresa para avalar los costos. Somos fleteros independientes”, explicó uno de los presentes.

“Parte del reclamo también está en que no nos cobren dos veces por año hacer la técnica, y los aumentos excesivos, a partir del 1 aumenta a $5.000 y son cada 6 meses”, explicó otro manifestante.

“Acá nos están empujando para sacarnos del sistema, sabemos lo que está pasando el país y todos sufrimos, pedimos algo de elasticidad, no queremos salir, queremos entrar al sistema”, se quejó otro trabajador.