Horoscopo del jueves 8 de julio

Enterate lo que dicen los astros de tu signo:

ARIES

Estás pensando en celebrar algo que realmante es importante y que te hace mucha ilusión. Hay posibilidades de que sea una celebración diferente, pero eso no la hará menos emotiva.

GÉMINIS

Te hará bastante bien ejercitar un poco para despejar tu mente. Si bien el contexto no es el ideal, tu cuerpo necesita salir de la rutina en la que te encontrás. Poné tu mente en blanco.

VIRGO

Tenés que comenzar a aplicar todo la practicidad que puedas para resolver una situación un poco delicada desde el punto de vista económico. Organizá bien tus gastos e ingresos.

SAGITARIO

No te muestres como una persona pedante ante una provocación de alguien, ya que no es consciente del lugar en el que está. Ese será su problema, no lo conviertas en el tuyo.

CAPRICORNIO

Si tenés intenciones de ocultar algo a tu pareja, ya sea una sorpresa o una nueva adquisición, no inventes nada demasiado extravagante, porque la actuación no es tu fuerte.

LEO

Si tenés que manejar un equipo de personas, no te dejes llevar por la manipulación de un compañero o compañera que no tiene las mejores intenciones. Confiá en tu criterio.

TAURO

Hoy vas a divertirte pensando en cómo acercarte a alguien que te atrae, y lo cierto es que tu estrategia será muy inteligente. Preparate para vivir una buena aventura.

LIBRA

Hoy será importante que tengas claro que, si superás ciertos temores, podés alcanzar los objetivos que te propongas. Vas a tomar decisiones que cambian tu estilo de vida.

ESCORPIO

A veces te dejás llevar por tu lado más oscuro, ese que te juega malas pasadas y que te hace pensar de manera obsesiva. Esta puede ser una jornada un poco complicada.

CÁNCER

Esos cambios que percibís a tu alrededor no son necesariamente negativos, aunque no te gusten al principio. Tu opción es sacar el mejor partido de ellos. Analizá bien la situación.

ACUARIO

Puede que tengas ciertos problemas con el sueño, e incluso alguna pesadilla. Quizás es momento de consultar con alguien que te ayude a asumir ciertos temas del pasado.

PISCIS

Hoy volvés a contactar a una persona que querés mucho, pero que, por distintos motivos, hace tiempo que no ves.

Eso te ayudará a levantar el ánimo y recuperar un poco de energía.