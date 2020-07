Horóscopo del sábado 11 de julio

Enterate lo que dicen los astros de tu signo:

Aries

Puede que te encuentres un poco pesimista, pero tratá de analizar tu semana y vas a darte cuenta que en realidad no tenés muchas razones para dejarte llevar por esa sensación.

Géminis

Será importante que te vuelques a algo entretenido, que te aleje de ciertos pensamientos negativos. Las personas que te rodean serán importantes para que todo salga acorde a tus planes.

Virgo

Puede que esta sea una buena oportunidad para ordenar algunas cosas en casa. Vas a redescubrir tu interés por una actividad que hace tiempo no practicás y eso te ayudará a mejorar tu humor.

Sagitario

Hoy no te dejes maltratar por una persona que además, no te cae nada bien. Ya tenés bastantes tensiones como para no poder disfrutar de tu espacio personal con tranquilidad.

Capricornio

En los últimos días acumulaste una carga bastante pesada emocional y mentalmente. Es importante que aproveches para estar con tus seres queridos y reencontrarte con un poco de paz.

Leo

Quizás lo mejor para hoy es que hagas planes individuales, sin estar pendiente de lo que harán los demás. Es una manera de demostrar que sos una persona independiente.

Tauro

No tendrás muchas ganas de hacer lo que tu pareja te pida y más aún si se trata de algo relacionado con su familia. Evitá esas discusiones que no te llevan a ningún lugar.

Libra

Si bien charlar con alguien cara a cara es mucho mejor que hacerlo a través de una pantalla, tendrás que adaptarte para no aislarte. Evitá esos vicios que pueda alejarte de tus seres queridos.

Escorpio

Es probable que este fin de semana tengas que aprovecharlo para repasar algunos documentos que te servirán para preparar mejor un encuentro importante del trabajo.

Cáncer

Tendrás que poner una excusa a un compromiso laboral que no te atrae mucho. Evitá que la timidez te juegue una mala pasada, ya que luego lamentarás haber sentido esa debilidad.

Acuario

Arrancarás una sonrisa a una persona a la que querés mucho y te preocuparás por ella. Tendrás que estar a su disposición en este momento, ya que necesita tu presencia.

Piscis

Hacía tiempo que no estabas en contacto con alguien

o algo de tu pasado y hoy lo vas a tener muy presente. Si se trata de un recuerdo triste, tratá de destacar lo positivo.