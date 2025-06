En Barrio Jardín las flores quedaron bajo el agua por falta de mantenimiento de ABSA

Tal como se había pronosticado, ayer a la tarde comenzó a llover en La Plata y las primeras consecuencias se notaron en el Barrio Jardín, en donde los vecinos salieron a la calle a reclamar por falta de mantenimiento a la empresa ABSA.

En el cruce de 84, 116 y el boulevard 119, una enorme pérdida de agua terminó inundando toda la esquina y los vecinos detectaron que un fuerte olor nauseabundo confirmó el desborde de los desechos cloacales por esta zona de la ciudad.

“Estamos a pocos metros del ingreso a una escuela y en la misma zona hay otra que recibe a chicos con discapacidad. No se puede caminar ni quedarse parado en la esquina del mal olor que hay”, explicó Javier Ramírez, quien además de ser vecino de la zona tiene un merendero en donde les da de comer a las personas que se acercan.

“Esta semana no pude entregar la comida porque la gente ya no sabe cómo hacer para llegar al lugar y no mojarse. Es un desastre el mantenimiento que hace ABSA y no tenemos respuesta de nadie”, comentó el vecino al ser consultado por la Red 92 y el diario Hoy.

De acuerdo a lo que indica el pronóstico, se esperan lluvias para todo el día hoy, por lo que la situación se podría agravar tanto en el barrio Jardín de Villa Elvira, como así también en otras zonas cercanas a las ramificaciones del Arroyo Maldonado. En efecto, los frentistas de 8 y 84 y de 7 y 92 están en estado de alerta a la espera por tareas de prevención y posibles centros de evacuados que puedan instalar los responsables de la delegación de Villa Elvira.

Por la tormenta también quedarán postergados hasta el martes (el lunes es feriado) los trabajos de ensanchamiento de la avenida 60 desde 31 hasta 137.