Identificaron en Argelia un meteorito tan antiguo como el sistema solar

Un grupo de científicos identificó a un meteorito caído en Argelia formado en el primer millón de años de nuestro sistema solar, lo que lo convierte en el meteorito de origen volcánico más antiguo conocido.

Conocido como Erg Chech 002, el meteorito fue descubierto en mayo de 2020 por cazadores de meteoritos en el desierto del Sahara argelino. Según el geoquímico de la Universidad de Brest de Francia, Jean-Alix Barrat, la roca espacial aterrizó “gracias al azar de las órbitas” hace “al menos 100 años”.

En un estudio reciente publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Barrat y su equipo describen su descubrimiento y varias características extrañas.

Oficialmente, hay 43 fragmentos documentados, pero según indica el estudio, existen "probablemente alrededor de un centenar" todavía en el suelo. Los más grandes son "del tamaño de un puño", dijo Barrat a la AFP.

Erg Chech 002, de aspecto verdoso con un interior marrón, es un testigo "excepcional", de la formación de protoplanetas, los embriones de planetas que precedieron a la aparición de los que integran nuestro sistema solar.

De los cerca de 65.000 meteoritos catalogados, este meteorito es uno de los 4.000 que contienen lo que se conoce como "materia diferenciada", significando que provienen de cuerpos celestes lo suficientemente grandes como para haber experimentado actividad tectónica.

De esos 4.000, el 95 por ciento proviene de solo dos asteroides. Pero Erg Chech 002 se encuentra entre el cinco por ciento restante. "Es el único de 65.000 meteoritos que es como es", dijo Barrat. "Tales rocas eran bastante comunes al comienzo de la historia del sistema solar".

Los expertos creen que su composición única fue el resultado de una serie de eventos afortunados. "Ningún asteroide comparte las características espectrales de EC 002, lo que indica que casi todos estos cuerpos han desaparecido, ya sea porque pasaron a formar bloques de construcción de cuerpos o planetas más grandes o simplemente fueron destruidos", asegura el estudio.