Indignante discriminación: no lo dejaron donar plasma por ser gay

Una feroz disciminación ocurrió en Santa Fe, donde un joven recuperado de coronavirus quiso donar plasma, pero no lo dejaron por ser gay. El suceso ocurrió específicamente en Granadero Baigorria, donde el afectado decidió narrar en sus redes sociales, el triste momento que vivió.

Emiliano Ivaldi, de 29 años, es donante y esta vez, quiso donar plasma tras superar exitosmente el Covid-19. Pero un médico se lo prohibió, cuando se enteró sobre su elección sexual. "Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me derivaron al centro de Hemoterapia de Rosario y ahí me consiguieron turno en el Eva Perón, por cercanía a mi casa", describió la víctima.

La polémica se generó cuando el especialista se enteró que tenía una relación amorosa con un hombre, desde hace cuatro años. Además contó que el argumento del doctor es que el joven no podía donar, porque su sangre pertenece al grupo de riesgo, ya que realiza prácticas sexuales "muy diferentes".

"El me explicó su teoría del período ventana, que investigando, encontré que ya no exite más porque se modificó por la ley. Esa pregunta tiene un tilde discriminatorio tremendo y está cargado de prejuicios". Además mostró su enorme tristeza: "Me sentí rechazado, discriminado y sucio".