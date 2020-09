Indignante: un museo quiso prohibir la entrada de una mujer por su escote

Indignante medida tomó el Museo d´Orsay, ubicado en París. El mismo, que cuenta con la obra El origen del Mundo, le prohibió la entrada a una joven por su escote. Las autoridades del lugar obligaron a la mujer a que se tapara, si quería ver las obras artísticas.

Ante esta situación, la afectada denunció a las autoridades del lugar en sus redes sociales, a los cuálesl tildó de descriminadores y sexistas. Jeanne, detalló el pésimo momento que vivió: "Ni siquiera tuve tiempo de sacar mi boleto cuando la vista de mis pechos y mi vestido escotado, sorprendió al agente a cargo de verificar las reservas".

Señala que en primera instancia no se dio cuenta de que el problema eran sus pechos, pero luego la advertencia la sorprendió. "Miraron mis pechos y realmente no entendí lo que estaba pasando. Nadie me dijo claramente que mis pechos eran el problema, pero me miraron raro y me señalaron que `las reglas son las reglas´. Luego me invitaron a que me ponga mi abrigo, si quería pasar al museo", agregó.

Pese a su bronca, se tapó e ingresó a ver las obras artísticas, pero el malestar la acompañó en su recorrido. Además, señaló que se sintió observada por todos los presentes como si hubiese hecho algo malo. Tras su publicación en Twitter, autoridades del Museo d´Orsay le pidieron disculpas por teléfono.