Iniciativa en las redes para declarar el 27 de junio como el Día Nacional del Boludo

Volver con tu ex, cederle el asiento de colectivo a un niño que no se sienta, haber comprado algo que en otro negocio está más barato o simplemente tratar de hacer "las cosas bien" cuando haciendolas mal es más fácil y no tiene consecuencias. Siempre hay motivos para sentirse un boludo y esta iniciativa busca, justamente, homenajear a todos aquellos que se sientan de esa manera.

"Buscamos homenajear a todos nosotros los boludos, que por buscar hacer las cosas bien justamente nos salen mal. Por ser honestos, seguir las normas o buscar el bien común terminamos siendo objeto de burla y desprecio por parte de compatriotas mucho más “vivos” y elocuentes." enuncia esta página desde donde nació la iniciativa.

En las redes sociales se hizo viral esta campaña que tiene como gran objetivo final, declarar este día como feriado nacional para homenajear a todos aquellos que, pudiendo hacer las cosas mal, las hacen "bien" pero con consecuencias negativas para ellos y generan la burla de los "vivos".

La elección de la fecha tiene un hecho histórico que lo justifica: "En 1806 ante las invasiones inglesas, las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, con el ímpetu de hacer bien las cosas y generar diálogo, terminaron entregaron Buenos Aires a los británicos. Las tropas británicas desfilaron por la actual plaza de Mayo y enarbolaron la bandera del Reino Unido, que permanecería allí por 46 días. El virrey Sobremonte, nuestro primer boludo patrio importado directamente de España abandonó la capital y se retiró a Córdoba.", dice la página.

Si bien la página asegura que esta juntando firmas, no dice cuantas necesita ni cuantas van, pero afirmaron que piensan elevarlas al Congreso de la Nación. ¿Lo lograrán?

https://www.eldiadelboludo.com/