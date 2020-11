Internan a beba de 6 meses con botulismo del lactante

Adriana Aguirre Celiz, jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, confirmó a diario Hoy que la beba de 6 meses internada en el nosocomio con un cuadro de botulismo del lactante tiene un “pronóstico reservado”. “Normalmente, el botulismo no deja secuelas. Pero, en este caso, la bebé tuvo la complicación del paro respiratorio y convulsiones”, explicó.

El germen responsable de esta enfermedad es el clostridium botulinum, cuyo hábitat natural es la tierra. Para evitarlo, Celiz recomendó “el lavado de los pezones, tetinas y chupetes para que no tengan tierra. Además, es bueno usar las coberturas plásticas que vienen en los cochecitos, limpiar alfombras y frazadas lejos de los más pequeños. En definitiva, debemos evitar el contacto de los bebés con la tierra y la exposición al viento”. Asimismo advirtió que “es una mala costumbre sumergir el chupete en miel para dárselo a los niños porque la miel puede contener tierra”.

Para saber si estamos frente a un caso de botulismo del lactante, frecuente en bebés de entre 13 días y seis meses, Adriana Celiz explicó que “hay una tríada diagnóstica para, al menos, sospechar este cuadro. Una es la constipación, estreñimiento de 3 o 4 días. Otra cuestión es que empieza a estar fláccido, es decir, que no chupa bien, que se le cae el chupete, babea y no puede tragar o se le cae la cabeza. Una tercera cuestión es que se le agrandan las pupilas y no responden a la luz”.