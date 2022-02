La Anmat prohibió la circulación de una miel

A través de dos documentos publicados este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió una miel y un suplemento dietario. En el primer caso, se trata de la Miel Kalfú Rayén, producida en Aluminé, provincia de Neuquén. Su manufactura y comercialización fue restringida tanto por carecer de registros de establecimiento y de producto, así como por estar falsamente rotulado al consignar un número de RNPA inexistente. “Resultando ser en consecuencia un producto ilegal”, dice el boletín.

Asimismo, Anmat prohibió una serie de suplementos dietarios de las marcas Piping Rock NY USA; Vitamins Because You Are Worth It; Horbaach; Angry Supplements y 4LIFE. Según la Disposición 1580/2022, los productos se encontraron cuando se realizaron procedimientos “a camiones de diferentes empresas de logística sobre la Ruta Nacional N° 11 en la provincia de Formosa. Ante el control de las encomiendas y su documentación se desprendió que no poseían el respectivo aval aduanero”. Los productos incautados, según se informó, carecen del etiquetado complementario e infringen el CAA “por carecer de registros de establecimiento y de producto”.