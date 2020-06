La aventura de una pareja platense que ganó un concurso nacional de teatro

Florencia Zubieta y Fabio Prado se mudaron hace cinco años a una casa en la ciudad de La Plata. En la planta alta hay pisos y paredes sin terminar, y hay cemento, mampostería y ladrillos al paso: es una obra en perpetua construcción. Este territorio de la casa en la que viven fue el origen de un trabajo que mereció el reconocimiento del Instituto Nacional de Teatro (INT).

El de Florencia y Fabio fue uno de los 513 proyectos ganadores del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales del INT. La iniciativa convocó a las artes escénicas en general, a proyectos que se pudieran producir en casa, que no implicaran traslados. En otras palabras, que se pudiera hacer en casa y transmitir en vivo por una red social, sin dejar de cumplir la cuarentena.

“Si bien nos reconocemos como actores, nos volcamos al discurso performático. Como tenía que ser algo filmado nos pareció un lenguaje más interesante, no queríamos hacer teatro filmado”, contó Florencia a Hoy sobre el proyecto ganador.“Nos cerraba más el lenguaje performático como modo de decir en medio de esta realidad. Si no hay gente reunida, público, actor en vivo, presente, no es teatro. Filmar teatro es una suerte de placebo, de sucedáneo, pero no es teatro. Entonces, un lenguaje que nos permite ser en esta situación es la performance”, completó Fabio.

Sobre el proyecto ganador, Florencia detalló:“La performance va a ser breve, de unos 15 minutos. Va a haber dos discursos, dos acciones diferentes.Va a haber una lectura azarosa de distintos fragmentos de Las aventuras de la China Iron, la novela de Gabriela Cabezón Cámara. Y lo otro que va a suceder tiene que ver con una colección de objetos de Coca Cola”.

“Mientras Florencia va diciendo los textos va a estar sucediendo una instalación de objetos de Coca Cola”, reveló Fabio, y explicó: “Se trata de un contrapunto con una voz y lo que dice ese texto y cómo esto entra en tensión con otro discurso más visual”.

“Hay dos ideas conceptuales, una tiene que ver con alzar una voz frente a la imagen de un imperio y la otra tiene que ver con poner en el lugar que nos falta aquello que nos sobra”, dijo Florencia en relación al lugar donde van a realizar la performance: la planta alta de la casa, “Ese espacio de la casa representa lo que nos falta”, explicó.

En cuanto al futuro del teatro, Florencia señaló: “Entre 2004 y 2015 viví de la actividad teatral, pero estos últimos años no venía siendo así. Hoy hay muchos compañeros que están pasando una situación complicada”.

En tanto, Fabio sostuvo: “La precariedad es algo anterior a la pandemia. La situación de los artistas platenses ha sido siempre muy precaria; esto es algo que hay que cambiar, más allá de la pandemia”. No obstante, reconoció: “Pienso que el futuro va a ser mejor. Porque es futuro. La otra alternativa es que no haya futuro”.

“Yo tengo la convicción de que vamos a volver. Más tarde o más temprano el teatro va a volver, y no creo que sea muy distinto de cómo lo veníamos haciendo”, concluyó Florencia.