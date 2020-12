La conmovedora historia de la familia Acastello, a 70 años de la apertura de su negocio

“El secreto es fácil: honradez antes que nada y estar siempre al servicio del cliente”, sostienen los hermanos Acastello, quienes cumplen 70 años con su negocio familiar que se ubica en 18 y 67. Los vecinos los felicitaron a través de una carta.

“Lo tenía mi papá, después mi mamá era sorda, lo fui agarrando yo, a los 14 años yo trabajaba acá dentro, venía los sábados o los días que podía porque estudiaba. Después me quedé, me hice cargo”, contó Juan Carlos. Y Jorge agregó: “A los 8 años me sumé yo, de la misma forma”.

“Aguantamos todas las crisis”, sostuvieron. Y, por último, los hermanos concluyeron: “Desde chico tengo gente amiga, vamos a pescar juntos, son clientes de acá de hace muchísimos años. Después tenés un barrio que es leal a vos".