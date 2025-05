La Plus tiene un pozo de más de $540 millones de pesos

El tradicional juego de Lotería de la Provincia, en su sorteo N°12.444, dejó vacante anoche un pozo de $544.606.855.

La última vez que salió fue el 20 de marzo en Lomas de Zamora, Temperley. En esa ocasión, un apostador se hizo acreedor del premio mayor que entregó un total de $96.754.509,64.

Y por si esto fuera poco, la modalidad Chance Plus también se encuentra vacante, con un pozo superior a los $130 millones de pesos.

Cómo se juega

Para jugar a la Quiniela Plus, tenés que elegir 8 números del 00 al 99. Los números elegidos deben coincidir con las dos últimas cifras (decena y unidad) de los 20 lugares que conforman el extracto de Quiniela nocturna.

Con el mismo ticket, que tiene un valor de $600, se participa en tres modalidades: Plus, Super Plus y Chance Plus. En la Plus y Chance Plus, se puede ganar con siete, seis y cinco aciertos. El sorteo se realiza de lunes a sábados con la Quiniela nocturna, a las 21 hs.