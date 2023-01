La sequía también está afectando al sur de La Plata

Por las altas temperaturas que se vienen suscitando y las lluvias que no son constantes como otros años, la problemática de la sequía se agrava cada vez más y afecta a gran parte del territorio nacional.

En la ciudad de La Plata también ocurre lo mismo ya que vecinos de la zona entre Garibaldi e Ignacio Correa se vieron sorprendidos el pasado fin de semana cuando caminaban, para pasar una jornada de mucho calor, por las inmediaciones del conocido arroyo el Pescado. Allí se encontraron con una imagen nunca antes vista, el caudal de agua que habitualmente tiene no era el mismo, el barro que se encuentra en las profundidades estaba seco.

“Está prácticamente casi seco, no se puede creer”, advirtió uno de los habitantes en un video que realizó y comentando que es la primera vez que ve esto así.

El arroyo El Pescado tiene aproximadamente 36 kilómetros de longitud y está ubicado en ubicado en la zona del Partido de la ciudad, y se extiende a los municipios de Berisso y de Magdalena. Es uno de los pocos cauces de la región que quedó exento de contaminación.

“Este arroyo es el único que no está contaminado por eso lo tratamos de cuidar mucho”, explicó Miriam otra de las vecinas que se vio sorprendida por la falta de agua en el arroyo.

El año pasado sin ir más lejos había generado preocupación la aparición de peces muertos en el tramo de 30 y 680 sobre el puente, ante esta situación los vecinos dieron aviso al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires quienes juntos a integrantes de la autoridad de Agua y el Instituto de Limnología se encargaron de tomar muestras para su posterior análisis.

Allí se determinó que los pescados eran sábalos que normalmente se encuentran en aguas de río y que por alguna razón terminaron en el arroyo; pero que el mismo no se está contaminado.

Hace un tiempo el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires declararon Paisaje Protegido de Interés Provincial a la cuenca hidrográfica del arroyo El Pescado. El objetivo fue conservar este recurso hídrico y proteger su integridad y su área de influencia.

Para resguardar este afluente existe un proyecto de extensión que cuenta la Universidad Nacional de La Plata que tiene como objetivo fomentar la práctica de una relación sustentable, además de conservar el patrimonio natural para mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

A lo lejos en la imagen que brindó un vecino se puede ver un incendio que se produjo el sábado y que tuvo en vilo a la localidad de Berisso, donde se quemaron pastizales y según declararon los Bomberos que actuaron para sofocar las llamas, esto se dio producto de la sequía en una zona que está rodeada de canales.

Por esa razón se pide a la población que se tenga cuidado a la hora de encender fuego ya que los vientos pueden provocar que los pastos secos se quemen y que se expanda provocando un voraz incendio.

“Los vecinos hacemos jornadas de limpieza, tratamos de cuidar bastante. Incluso hay domicilios que no están teniendo agua porque acá hay pozos y las capas de arriba no abastecen porque no hay en las casas. Estamos todos muy atentos con el tema de la sequía”, explicó otra frentista.