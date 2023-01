Voraz incendio en El Hoyo: decenas de evacuados y lucha incesante contra el fuego

En la jornada de ayer, más de 150 brigadistas trabajaban para combatir el incendio que se desató el último fin de semana en el cerro Currumahuida, con riesgo para la población de El Hoyo, en Chubut.

La municipalidad de esa localidad declaró ayer la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular “si no es necesario”, no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

Según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut (SPMF) se trata de un incendio de rápida propagación y generación de focos secundarios influenciados por las condiciones meteorológicas en el lugar, como altas temperaturas, baja humedad relativa y vientos generados por el mismo incendio.

Durante el domingo, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal “para que el fuego no llegue a las viviendas” y hasta el momento “no se han registrado pérdidas de hogares”, indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo.

En el área realizaban tareas integrantes del SPMF de las Bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Pto. Patriada y Cholila. A su vez, se sumó ayer por la mañana para trabajar en la zona el helicóptero Chinook, aportado por la Brigada Nacional.

La aeronave tiene una capacidad de 10.000 litros de agua y un importante poder de extinción. Se utiliza para fuegos netamente forestales, por el daño que podría causar descargar tal cantidad de agua en zona de viviendas.

Abel Nievas, director Servicio Provincial de Manejo del Fuego remarcó que la situación es muy compleja por el lugar donde se está desarrollando el siniestro. “Comenzó como un incendio forestal y se transformó en interfase” destacó el profesional.

Por el siniestro ígneo se restringieron los accesos a Puerto Patriada y El Desemboque. “Hay un operativo muy fuerte y ordenado. Estamos tratando de defender las zonas pobladas y de viñedos. Hay muchas dotaciones de bomberos que trabajaron durante varias horas y mientras tanto se contiene todo lo que es el fuego en el Currimahuida”, precisó en conferencia de prensa el intendente de El Hoyo, Pol Huisman.

“Pedimos restricción para el uso de los lagos Puerto Patriada y el desemboque de Lago Puelo porque los helicópteros estarán cargando agua en la zona”, completó.

En tanto, fueron evacuadas 58 personas en la Escuela 223, con la asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de que se declarara la alerta naranja que implica preparación para evacuación y evacuación preventiva para la zona de El Sauzal, mientras que Valle del Pirque continuaba bajo alerta amarilla.

Cabe remarcar que la Brigada de Investigaciones de la Policía de esa provincia inició una investigación de oficio para determinar las posibles causas del origen del fuego y descartó la veracidad de un panfleto en el que presuntamente la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaba el incendio.