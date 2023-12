La Uncuyo aprobó la creación del Área de Derechos Humanos

La Universidad Nacional de Cuyo decidió dar por aprobado el proyecto de creación del Área de Derechos Humanos. De la propuesta formaron parte autoridades, consejeros superiores e integrantes de organismos de Derechos Humanos de la provincia. El espacio será presidido por el vicerrector Gabriel Fidel.

“Del área es dueña toda la universidad y toda la sociedad. Está llamada a trabajar en red y en comunidad con toda la sociedad y con toda la universidad y con la plena consciencia de que desde la universidad pública debemos trabajar por los derechos humanos porque no hay democracia, no hay república, no hay estado de derecho, sin plena vigencia de los derechos humanos”, sostuvo Fidel.

A su vez, se anunció la futura creación de una Diplomatura de Educación en y para Derechos Humanos, tomándolos desde otras perspectivas, como por ejemplo la educación, género y diversidad, personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores, o la sustentabilidad.