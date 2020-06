La Universidad Nacional de Río Negro, la primera en dar licencia por comaternidad

La antropóloga y docente de la UNRN (Universidad Nacional de Río Negro) Laura Kropff será mamá de Malvina, beba que está gestando su compañera, Belén Etcheverry.

Este caso dio inicio a un proceso para institucionalizar la licencia por comaternidad, a partir del pedido de la docente que solicitó el mismo beneficio que obtendrá su pareja que está gestando a la hija de ambas. De esta manera, se convertiría en la primera casa de estudios del país en garantizar este derecho.

La normativa “se basa en la idea de un padre proveedor, en la idea de que quien gesta se hace cargo de la crianza temprana del bebé. Nosotras pensamos en una crianza compartida", explicó Kropff, quien solicitó una licencia por maternidad según lo previsto por el Convenio Colectivo de Trabajo de Universidades Nacionales.

“Ante mi sorpresa, no sólo me dieron la licencia por maternidad, es decir, me reconocieron el mismo derecho que una madre gestante; sino que me informaron que la universidad va a incluir la figura de comaternidad, lo que avanza en el reconocimiento de derechos por sobre el Convenio Colectivo”, concluyó Kropff.