La UTE criticó a Larreta por la vacunación en CABA

El secretario general Adjunto de UTE y dirigente de la CTERA , Eduardo López, reafirmó hoy que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, "boicotea la campaña de vacunación, por cuestiones políticas y beneficiando a las empresas de la medicina prepaga".

Así lo afirmó hoy el sindicalista en diálogo con Télam y adelantó que "esta tarde la secretaria general de UTE Angélica Graciano enviará una nueva carta documento a Horacio Rodríguez Larreta para que acelere la campaña de vacunación a los docentes".

"Han vacunado solo a 5.000 de los 100 mil docentes porteños, es decir solo al cinco por ciento", agregó López, quien pidió en este contexto que el gobierno porteño "destine todas las vacunas que le dio el Gobierno nacional para vacunar a los docentes".

"Las 33.000 vacunas que el Gobierno nacional destinó para vacunar a los docentes porteños, tienen que ir a los 33.000 hombros de las maestras y maestros porteños, no se la pueden desviar como pretende el ministro de Salud, Fernán Quirós, y destinar la mitad de esas vacunas a las empresas prepagas", dijo.

En este sentido, completó: "No hay que privatizar la campaña de vacunación, la campaña de vacunación es pública".

Agregó que, "a la fecha, hay 300 contagiados en las escuelas de la Ciudad, 200 son docentes, 30 no docentes, y 70 estudiantes", y advirtió que "la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo la ciudad con más docentes contagiados" debido a que "comenzó más prematuramente las clases, sin los protocolos necesarios".

"Larreta arrancó prematuramente las clases en la ciudad haciendo marketing, generando que sea la jurisdicción con más docentes contagiados y es la última en empezar a vacunar, por ese motivo es que han empezado a subir los contagios, casualmente 14 días después del inicio del ciclo lectivo", dijo.

"Eso es lo que hace Larreta y, además, el ejemplo que da a todos es irse a Brasil, el país con mayor crecimiento de contagios de coronavirus", añadió el dirigente de UTE

López apuntó también al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y dijo que "este fin de semana tendrían que", con Rodríguez Larreta, haber "encabezado la organización de la vacunación" en la ciudad, pero, sin embargo, "se fue a regalar patrulleros a la Ciudad de Mar del Plata, gobernada por un dirigente del PRO".

"Esos patrulleros son de todos los porteños que no decidimos regalar, sino que decidimos solventar patrulleros de la Policía para nuestra seguridad", dijo. "Los patrulleros de la Policía son públicos y no se regalan a los amigos del Pro marplatense y las vacunas son públicas y no se las debe entregar a las prepagas amigas", consideró.

López insistió en que "se debe acelerar la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, es una carrera contra los contagios, es una carrera contra el otoño y es una carrera contra la muerte".

"El domingo empieza el otoño y están subiendo los contagios en la ciudad de Buenos Aires y en ese marco, el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larrera boicotea la campaña de vacunación, por cuestiones políticas y beneficiando a las empresas de la medicina prepaga", concluyó.