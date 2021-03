Los recuperados de Covid-19 podrían no necesitar la segunda dosis

Un estudio liderado por investigadores del Conicet confirmó la alta respuesta inmune de la vacuna rusa, “Sputnik V”, en el país. De acuerdo al trabajo realizado bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, todas las personas estudiadas de­sarrollaron anticuerpos específicos contra el coronavirus tras recibir las dos dosis del inoculante.



Más allá de estos resultados, desde la entidad científica nacional sugirieron amoldar el esquema de vacunación en aquellos individuos que ya hayan transitado la enfermedad. En este sentido, la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir y miembro del equipo que llevó adelante el estudio, Andrea Gamarnik, explicó: “Las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik V, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna”.



“Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V, produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente”, señaló el investigador superior del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs), Jorge Geffner.



En una primera etapa, los investigadores analizaron la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud de entre 18 y 59 años. 22 de ellos ya habían estado infectados con el virus.



Algunos trabajos científicos ya confirmaban la respuesta humoral con una sola dosis de la vacuna de Pfizer -países como España y Francia ya adoptaron esta política sobre ciertas franjas etarias-, pero hasta el momento no se había estudiado su comportamiento ante la fórmula rusa.



“Los datos obtenidos en el presente trabajo son una muestra de la importancia del trabajo conjunto entre científicos, profesionales de la salud y autoridades para generar información en nuestro país”, sostuvo Gamarnik.



En la actualidad, el esquema de vacunación con “Sputnik V” consiste en un régimen de dos dosis, con un intervalo de al menos 21 días entre la primera y la segunda. Sin embargo, el reciente hallazgo permite repensar el cronograma en aquellos que transitaron la enfermedad y, de esta manera, optimizar los recursos sin comprometer la eficacia de la campaña de inmunización argentina.



Aun así, cabe destacar que solo se trata de un informe técnico. Por el momento, el Ministerio de Salud no evalúa descartar las segundas dosis de la “Sputnik V”.