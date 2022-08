Más tiempo frente a la televisión, mayor riesgo de demencia

De acuerdo a un estudio recientemente publicado en la revista científica PNAS, un equipo de investigadores de varias universidades de Estados Unidos compararon el estado de salud mental de 146.651 mayores cuando tenían una media de edad de 64,5 años con su situación una década después. El seguimiento reveló que aquellos que ven más la televisión tienen más probabilidades de sufrir demencia. Sin embargo, no sucede lo mismo si lo que hacen es usar la computadora, una conducta menos pasiva que se asocia con una mejor salud mental.

En el lapso de la década utilizada para la investigación, 3.507 de las personas analizadas (cerca del 2,5%) fue diagnosticada con demencia. Los participantes del estudio, obtenidos de una imponente herramienta de salud pública (la base de datos británica UK Biobank) completaron una serie de cuestionarios para saber cuál era su actividad física y el tiempo que pasaban sentados, ya fuera viendo la televisión o ante la computadora (excluidas las horas de trabajo).

En ese sentido, el punto fuerte de este nuevo estudio es que devela una relación consistente entre sedentarismo y salud mental, pero no de cualquier sedentarismo. Lo que ha observado el estudio es que el porcentaje de aumento del riesgo sube hasta un 40% cuanto más tiempo sentado frente al televisor. Pero no sucede lo mismo con las computadoras: la probabilidad de desarrollar demencia en este caso baja hasta un 20%. Ser sedentario no es malo para el cerebro en sí mismo, dijeron los autores: depende de qué se hace mientras se está sentado.