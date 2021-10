Matrimonios famosos con mucha diferencia de edad

A pocos días de convertirse en un cincuentón, Frank Sinatra desposó a Mia Farrow, etérea rubia de 21 años. Se conocieron en 1964, cuando Sinatra se encontraba en pleno rodaje de El coronel Von Ryan y ella estaba grabando la serie Peyton Place en el estudio contiguo. Se casaron en secreto en Las Vegas. Así, Farrow se convirtió en la tercera esposa de Sinatra, luego de Nancy Barbato y Ava Gardner, quien al enterarse de este casamiento, comentó: “No me extraña que Mia Farrow se haya enamorado de Frank. Con los años los hombres se hacen más y más fascinantes, en especial Sinatra”.

Picasso a los 85 años se casó con Jacqueline Roque, modelo, de 39 años. La historia es sorprendente: en 1925, el genio se separó de Olga Kochlova, su primera esposa. 30 años después, en 1955, Picasso invitó a Jacqueline, cuando Olga acababa de morir, a señorear sus villas. Se casó con el beneplácito de sus hijos y para sorpresa de todos en Vallauris, un pueblito del sur de Francia. Jacqueline se enojaba con algunos periodistas: “¿Preguntan por qué me enamoré de Picasso? ¡Idiotas! ¿Creen que un hombre es solo una masa de músculos?”.

Pablo Casals, el cellista español considerado uno de los mayores músicos del siglo XX, cuando era nonagenario se casó con Marta Martinez, de 21 años. Ella era una puertorriqueña que obtuvo una beca para aprender a tocar el violonchelo en Nueva York, donde conoció a Pau Casals, con quien se casaría cinco años después.

En un pequeño teatro de París, la acomodadora Yvette Choquet, de 29 años, condujo al barón James de Rotschild hasta su asiento. El barón tenía cerca de 70 años y le dedicó ardientes piropos. En los siguientes 20 días la invitó a almorzar a diario. Al poco tiempo, ella abandonó su minúsculo departamento en las afueras de París, para pasar a vivir en un piso céntrico. El anillo de compromiso fue un brillante formando dos corazones enlazados.

Xavier Cugat a los 63 años se casó con una rubia española llamada Charo Baeza, de 18 años. Charo se parecía notablemente a Abbe Lane, su anterior esposa. La orquesta de Cugat era la más reclamada en Hollywood, en las décadas del 30 y el 40 había hecho la música de numerosas películas. Ella era una cantante que venía de ser abucheada en Murcia y se planteaba seriamente qué hacer con su futuro. Él se la llevó consigo a los Estados Unidos donde, con su cómico inglés con acento español, se convirtió en una figura mediática de gran resonancia.

Charles Chaplin a los 54 años se casó con Oona O’Neill, de 18, que era hija del dramaturgo más famoso de los Estados Unidos, Eugene O’Neill, ganador del Premio Nobel en 1936. El hombre, desde su lecho de muerte maldijo a la pareja. Cuando él le rogó a su hija que se buscara un amor de su edad, Oona le contestó, refiriéndose a Chaplin: “Nunca voy a amar a otro hombre en mi vida”.

Algunos casos nacionales

Matrimonios de esas características también hubo en nuestro país. Hugo del Carril se casó con Violeta Curtois.

En 1966, con 54 años, él contó: “Violeta Curtois, mi esposa de 32 años, ha transformado mi vida. Ahora me levanto a las 7 de la mañana y me paso todo el día en el Tigre. Tengo una isla, donde me dedico a la cría de nutrias. Cerca de Carapachay. Vuelvo a casa a las ocho. Juego con los chicos. Son lo más puro que tengo. Comemos todos juntos y nos acostamos temprano. ¿La vida artística? Se acabó”.

La psicóloga Eva Giberti, quien se había casado con un hombre que tenía 25 años más que ella, ofreció sobre el tema un testimonio, al mismo tiempo íntimo y profesional: “Por ahí le van a decir de todo; que las chicas se casan con hombres mayores para realizar su complejo edípico. El amor puede tener toda clase de motivaciones inconscientes y aun neuróticas. Pero no por eso deja de ser amor auténtico”.