Meridiano V volvió con un show espectacular en el barrio

Este sábado volvió la propuesta que invitó a vecinos y vecinas a disfrutar de una salida recreativa por las veredas, los espacios verdes y el paisaje patrimonial ferroviario, junto a un espectáculo artístico musical de calidad con La Secta tocando desde las ventanas de la Estación Provincial. También los gastronómicos reabrieron sus puertas con la modalidad “take away plus”, propuestas adaptadas a los protocolos de cuidado al aire libre.

La Secta tocó durante más de una hora brindando lo que fue un espectáculo de histórica calidad, gratuito para que lo disfrute el vecino, los viejos amigos, la gente que fue a la plaza en familia. Los vecinos que disfrutaron la tarde, vieron las instalaciones de los andenes y juegos renovados con mejoras y se quedaron hasta la noche fueron sorprendidos por una gran sorpresa: un show adaptado a las circunstancias con un sonido y juego de luces espectacular, totalmente gratuito y para todo público.

Mística, sorpresa, emoción y parlantes prendidos fueron algunos de sus condimentos.

El Centro Cultural Estación Provincial volvió a latir con todos los protocolos y cuidados necesarios, y, para el asombro y emoción de quienes estuvieron alli, fue de una manera muy particular. Uno de los eventos del año, de los que quedarán en la memoria.

Luego de 8 meses de no conectar parlantes, de no escuchar bandas en vivo, La Secta se presentó desde la Planta alta de la Estación Provincial e hizo vibrar el adoquín.

La intervención artística comenzó a las 20hs y contó con una ambiciosa apuesta de sonido y luces; desde las 6 ventanas centrales se presentaron cada uno de sus integrantes, sumado al reloj como 7ma escena. La planta alta cableada de lado a lado para el gran sistema de iluminación, ideado por Mareano Van Gelderen y Sebastian Scianca, y el sonido, comandado por el gran Cana San Martin.

La convocatoria fue creciendo y se congregaron muchas personas con distanciamiento, tapabocas, en un clima de mucha alegría que hizo que más de uno se animara a bailar.

Desde el Centro Cultural Estación Provincial comentaron que “El espacio público construye e iguala para el que quizás no tiene posibilidad económica de invertir en un día de esparcimiento o cultura en familia... que desde la Estación y el barrio se pueda brindar algo como lo de ayer público y gratuito es realmente un orgullo para la ciudad!”

Hace años venimos el Centro Cultural Estación Provincial viene trabajando en distintas experiencias culturales para que la Estación Provincial de 17 y 71 y todo el barrio Meridiano V recupere la pujanza de antaño y se transforme en un espacio de encuentro para los vecinos. Con diversas actividades volvieron a dar vida a esta zona, transformando su destino de terminal ferroviaria en un verdadero barrio cultural.

Debido a la pandemia las actividades regulares del barrio Meridiano V han sido muy afectadas. Desde el equipo de gestión del Barrio han presentado un plan de acciones integrales para ir adecuando las actividades a la nueva normalidad y no perder el espacio vincular ganado, ni los puestos de trabajo.

El Centro Cultural Estación Provincial invita a esta reapertura con un protocolo adecuado a la normativa debido las circunstancias para poder ir volviendo a disfrutar las actividades del barrio. Sigue hoy domingo desde las 16 hs.

Volvió un clásico de la ciudad. ¡Volvió Meridiano!