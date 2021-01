Merienda literaria en el playón de Meridiano V

El playón de Meridiano V será hoy el escenario de Al pie de la letra, un ciclo de meriendas literarias donde escritores de La Plata y diferentes puntos del país compartirán sus lecturas mientras el público toma un café y come alguna factura.

Desde las 17 horas y de forma gratuita, esta primera edición del año contará con autores como Fabio Wasserman. También habrá sorteos de libros y la invitación abierta hacia el público.

“Esto lo hacemos con mucho amor: todo por la cultura y la literatura”, dice María Mercedes Ga­llardo Fernández, creadora del ciclo y vicepresidente de la filial platense de SADE.

“Por la pandemia, durante el 2020 se hizo vía Zoom, una vez por mes, con rondas de lecturas y presentaciones. Ahora decidimos volver, al aire libre y con protocolo. La gente quiere salir un poquito. Cuidándonos, con distanciamiento, con tapaboca, podemos hacerlo. Estoy muy ansiosa, porque nunca la he hecho así. Siempre en lugares amplios, pero cerrados”.

Organizadas en conjunto entre el equipo de Gallardo Fernández y la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, las meriendas culturales se realizan una vez por mes en diferentes puntos de la ciudad, como en el Centro Gallego, la Casa del Tango, la Biblioteca López Merino, el Centro Andaluz o el Círculo de Periodistas.

La dinámica incluye una presentación, a veces regida por un hilo temático, como lo fue la Guerra de Malvinas, las lecturas de los escritores y la invitación abierta hacia el público. También, una colación de gentileza y un pequeño paréntesis musical.

“Las meriendas literarias se proponen como un espacio de intercambio de creación literaria con una mirada integral sobre la literatura, que va desde lo individual hacia lo colectivo”, dice Martiniano Ferrer Picado, responsable de la Secretaría de Cultura y Educación. “Esta es la primera edición en lo que va del año, y está previsto el sorteo de libros entre quienes se acerquen a participar del evento”.

Al pie de la letra nació hace 16 ños como un programa de radio. “Hace tres años dejé de hacerlo porque no me daban los tiempos, pero cuando dejé la radio me propuse continuar con las meriendas literarias”, apunta Gallardo Fernández. “Mis colaboradores de siempre son Maxi Vivas, de la Municipalidad de La Plata, y mi nieta Jazmín Biagini Gallardo. El broche de oro de cada año para las meriendas es el Enc­uentro Nacional de Escritores, que se hace siempre en el Salón Do­rado”.

El encuentro, y también las meriendas literarias, fueron declarados de Interés Municipal por el Concejo Deliberante y se realiza tres días a comienzos de diciembre. En cada edición, llegan a la ciudad unos 200 escritores de todo el país para compartir sus lecturas, textos y vivencias en el Salón Dorado,