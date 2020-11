Operaron a un nene que se metió un cable en el pene

Un impactante caso conmovió a China, ya que un nene de 13 años se metió un cable de 70 centímetros en el pene, con el fin de saber de dónde se originaba la orina. El mismo tuvo que ser internado de urgencia y tuvieron que extraerle el objeto de la vejiga, ya que si no se moría.

El hecho ocurrió en la ciudad de Dongguan, donde Xiao He estuvo complicado ya que no pudo sacar por sus propios medios, el cable ingresado. Pese a realizar distintos movimientos musculares, el mismo se incrustó más y comenzó a sufrir un fuerte dolor. Su situación no fue sencilla y estuvo tres meses internado.

El objeto permaneció todo ese tiempo, ya que los médicos esperaron a que estuviese más frágil, para no lastimar la zona. Así, sufrió hematuria (orina con sangre), sensación constante de querer orinar y dolores agudos. Tras detectar que el cable comenzó a ser más frágil, el doctor Shi decidió operarlo y detectó que además, el elemento cambió de color, ya que mutó del negro al gris.

Para la suerte del niño, el mismo fue quitado de su cuerpo, luego de una operación que duró alrededor de una hora. Tras estar algunas horas en observación, Xiao He fue dado de alta y pudo volver a su casa. "Fue una verdadera pesadilla y nunca más haré algo así. El médico me recomendó que lea información de Wikipedia, antes de hacer una cosa así. Aprendí una valiosa lección, ya que podría haberme lastimado totalmente mi pene", señaló el jovencito.