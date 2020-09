Otra vez problemas con el correo en La Plata

En el Correo Argentino hubo retención de tareas sorpresiva, y muchos ciudadanos que debían realizar algún trámite este lunes no pudieron hacerlo, debido a la medida de fuerza.

Claudia, vecina de la ciudad, tiene a su hermano paciente cardíaco en Trenque Lauquen y precisa enviarle medicación: “Tengo una impotencia, tengo toda la medicación acá y mi hermano está sin medicación”, explicó.

“No me dan ninguna información, les hago señas y no me dicen nada”, agregó la entrevistada. Y detalló: “Es para mi hermano Pedro, que está en el partido de Trenque Lauquen, 30 de Agosto se llama el pueblo. Necesita medicación urgente, ya tuvo un pre infarto”.